حدث ليلاً| نتائج تحقيقات شقة الزمالك.. وتوصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 525 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 309354 حتى اليوم.

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فحص 5 آلاف قطعة أثرية.. النيابة العامة تكشف نتائج التحقيقات في قضية "شقة الزمالك"

شهد المستشار النائب العام، الثلاثاء، عرضًا وافيًا بقاعة مجهزة بمقرّ مكتب النائب العام من الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من المختصين بالمجلس لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات المعثور عليها في التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في واقعة ضبط آثار بوحدة سكنية وحانوت بحي الزمالك.

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"طوارئ لمواجهة نوة الفيضة الصغرى".. الصرف الصحي بالإسكندرية توضح الاستعدادات

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المحافظة، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي تشهدها المحافظة.

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متحدث البترول: توصيل الغاز لجميع المنازل بدون مقدم وبالتقسيط على 6 سنوات

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن وزارة البترول تعمل على توصيل الغاز الطبيعي إلى قرى مبادرة حياة كريمة.

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سلع معمرة.. الإنتاج الحربي تعلن تخفيض أسعار منتجاتها بمناسبة الكريسماس (قائمة وماركات)

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تخفيضات على منتجات الوزارة بجميع معارض ومنافذ البيع التابعة على مستوى الجمهورية، بمناسبة أعياد الكريسماس وذلك خلال الفترة من 24/12/2021 حتى 10/1/2022.

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بعد بدء تطبيق فصل المتعاطي.. مكافحة الإدمان: 700 موظف تقدموا للعلاج طواعية اليوم

قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن 700 موظف تقدموا للعلاج من الإدمان في اليوم الأول لتطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي، مشيرًا إلى أن أعداد الموظفين المقبلين على العلاج في تزايد.

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العلاوة السنوية وحالات الفصل.. 12 معلومة عن قانون العمل الجديد

انتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون لهيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشته خلال أقرب جلسة عامة، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

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فاروق الباز يكشف تفاصيل لمس مركبة ناسا الفضائية للشمس

علق الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، على لمس أحد المركبات الفضائيات التي يطلق عليها اسم باركر التابعة لوكالة ناسا للشمس، واقتحامها منطقة الهالة الغامضة، قائلًا: "دي سفينة فضائية علمية ذهبت لدراسة كورونا الشمس، وهو المحور حول الشمس والذي يصدر منه الحرارة".

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"مبالغة زائدة".. فاروق الباز عن تصريح رئيس وزراء بريطانيا عن اختفاء الإسكندرية بسبب تغير المناخ

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري الكبير، إن وكالة ناسا الفضائية، تقوم بعمل رحلتين الأقرب والأبعد من الشمس، لمعرفة ودراسة آثار أشعة الشمس، مشيرًا إلى أن أشعة الشمس تختلف من مكان لآخر، قائلًا: "أحنا أول ناس لازم نكون مهتمين بتغير المناخ لأن مفيش بلد اتغير مناخها زي مصر".

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أسامة الأزهري عن تصوير الفتاة الأوكرانية: "سلوك أقرب للتشهير وفضح الناس"

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن للبيوت حرمة ووكار وحمى ينبغي الحفاظ عليها، ولسياج البيت وجداره حمى مقدس تحفظ حرمته.

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