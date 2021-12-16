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الطقس الممطر.. ما هي المحافظات المهددة بموجة أمطار مرتقبة؟

08:00 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
الطقس الممطر.. ما هي المحافظات المهددة بموجة أمطار مرتقبة؟

أمطار

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا في عدة محافظات ومناطق مختلفة.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 % إلى 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما تسقط أمطار خفيفة بنسبة تصل إلى 20% على مناطق من جنوب الدلتا والتي قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتشمل المناطق التي تسقط فيها أمطار متفاوتة الشدة الإسكندرية- سيدى عبد الرحمن- مطروح) ومن المتوقع أن تؤثر على مناطق من سواحل شمال الدلتا.

وتشمل المحافظات المهددة بموجة أمطار (دمياط - بورسعيد - الدقهلية - كفر الشيخ - البحيرة).​

ويتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الخميس، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، على أن تشهد البلاد أجواء شتوية باردة في أول الليل، شديدة البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية محافظات الجمهورية

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