اليوم.. كويكب يمر قرب الأرض

كتب- يوسف عفيفي:

يمر كويكب مكتشف حديثا قرب الكرة الأرضية، اليوم الخميس، يسمى 2021 XC6 يبلغ قطره 8 امتار يتحرك بسرعة 10.4 كيلومتر بالثانية وسيكون في أقرب نقطة على مسافة 208,897 كيلومتر عند الساعة 11:10 صباحا بتوقيت مكة، وهو ليس في مسار اصطدام بكوكب الأرض.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الكويكب صغير جدًا وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية ولن يكون مرئي للعين المجردة عند اقترابة، ولو افترضنا أنه في مسار اصطدام فسيتحول إلى كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض وهو حدث يتكرر عدة مرات في السنة لصخور فضائية بهذا الحجم.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن التقديرات تشير إلى وجود مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة مثل 2021 XC6 ، لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدًا من الأرض، وفي المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير - عادة ما تكون أبعد بكثير من القمر.

جدير بالذكر، أن هذا الاقتراب للكويكب هو الأقرب في السنوات العشر المقبلة، واستنادًا إلى أحدث حسابات المدار عالية الدقة التي أجراها مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تم التأكيد بأنه لن يصطدم الأرض في المستقبل القريب.