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محافظة الجيزة تسلم 67 تروسيكل وكرسي كهربائي لذوي الهمم.. اليوم

05:00 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
محافظة الجيزة تسلم 67 تروسيكل وكرسي كهربائي لذوي الهمم.. اليوم

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، تسليم عدد ٤٧ تروسيكل و ٢٠ كرسي كهربائي، اليوم الخميس، لذوي الهمم والقدرات الخاصة وذلك لتسهيل سبل الحياه لديهم انطلاقا من رؤية الدولة في ذلك الشأن.

وبحسب بيان يأتي ذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية وممثلي وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر ديوان محافظة الجيزة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (قادرون باختلاف) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

محافظة الجيزة كرسي كهربائي ذوي الهمم وزارة التضامن الإجتماعي

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