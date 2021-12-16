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اليوم.. قطع مياه الشرب عن ١٠ مناطق بالقاهرة

04:00 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
اليوم.. قطع مياه الشرب عن ١٠ مناطق بالقاهرة

انقطاع المياه

(مصراوي):
قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه نظرًا لأعمال التطوير بشارع حسين كامل سوف يتم تنفيذ أعمال لحام على خط مياه قطر 800 مم بشارع حسين كامل.

واضافت الشركة أن بسبب ذلك سيترتب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق وهي (أرض الجولف الجزء التابع لشبكات مصر الجديدة – مجمع الجلاء – قاعدة ألماظة الجوية – السبع عمارات - شارع عمر بن الخطاب - ميدان تريومف - ميدان الإسماعيلية - ميدان سفير - منطقة مساكن ألماظة) وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الجمعة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وأكدت الشركة أنها ستقوم بتدبير سيارا ت مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

انقطاع المياه شركة مياه الشرب القاهرة أعمال لحام

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