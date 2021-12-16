112.48 مليار جنيه.. تفاصيل مناقشة "خطة النواب" للحساب الختامي لهيئة قناة السويس

كتب- نشأت علي:



عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي لمناقشة الحساب الختامي لموازنة هيئة قناة السويس عن العام المالى 2020/2021، وذلك في حضور عدد كبير من نواب اللجنة وممثلي ومسؤولي هيئة قناة السويس.

وقال مصطفى سالم وكيل اللجنة، إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية وافقت على صرف ٢٥ مليون جنيهًا لتعزيز مركز أورام سوهاج، موضحًا أنه كان قد تقدم بطلب لوزارة المالية لتعزيز مركز علاج أورام سوهاج "الممولة" تمويلًا ذاتيا من الصناديق الخاصة للسنة المالية 2021 /2021، بمبلغ ٢٥ مليون، وذلك لتعزيز بعض بنود الإنفاق بموازنة مراكز علاج الأورام بالمحافظات، وتمت الموافقة من وزارة المالية وتم التعزيز بالمبلغ، وسيتم توجيه المبلغ لصالح المرض.



وتطرق الحضور إلى نقاشات الحساب الختامى لموازنة هيئة قناة السويس، حيث قال المحاسب ابراهيم بشارة مدير الإدارة المالية بالهيئة أن الحساب الختامى لهيئة قناة السويس لعام 2020/2021 أسفر عن مبلغ 112 مليارا و484 مليون جنيه، وبلغت الموازنة الجارية نحو 93 مليارا و703 مليون جنيه، والاستخدامات الرأسمالية نحو 18 مليارًا و780 مليون جنيه والإيرادات الجارية نحو 93 مليارًا و703 مليون جنيه، والخدمات المباعة 91 مليارًا و182 مليون وإيرادات تشغيل الغير مليار و323 مليون جنيه وعائد المساهمة فى رؤس أموال الشركات التابعة 241 مليون جنيه و342 ألفا.

وأوضح، بعدها للنواب أن المصروفات الفعلية تقدر نحو 46 مليارا و623 مليون جنيه مقابل اعتماد فى الموازنة بلغ 50 مليارا و387 مليون بوفر قدره نحو 4 مليارات و216 بنسبة 8.29%.

وأشار، إلى أن مستحقات الخزانة العامة عن العام المالى 20/21 والمتمثلة فى فائض الحكومة والإتاوة والضرائب بلغت 65 مليارا و914 مليون بزيادة مليار و 663 مليون جنيه، عن العام الماضى حيث بلغ فائض الحكومة مبلغ 32 مليارا و674 مليون جنيه والضرائب 28 مليارا و660 مليون جنيه والإتاوة للحكومة 4 مليارات و579 مليونًا.



وقال إن الاستخدامات الرأسمالية، كان مقدرًا بموازنة الهيئة فى موازنة 20/21 أن تكون 16 مليارًا و600 مليون جنيه وبلغ المنصرف 13 مليارا و579 مليون جنيه، وتم تمويل تلك الاستخدامات تمويل ذاتى، وبلغ صافى الربح العام 47 مليارا و80 مليون بزيادة قدرها 574 مليونا و226 ألف جنيه عن العام الماضى بزيادة قدرها 1.23%.