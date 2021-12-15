الأسعار ومواعيد السفر.. بوابة العمرة المصرية خير دليل للمعتمرين

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد فاروق عضو لجنة السياحة الإلكترونية السابق بغرفة شركات السياحة، آلية العمل عبر بوابة العمرة المصرية، بالتزامن مع قرب إعلان الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وموعد أولى الرحلات من مصر إلى الأراضي السعودية.

وقال فاروق لمصراوي، إن الربط الإلكتروني بين الجانب المصري والسعودي بشأن العمل على بوابة العمرة المصرية، في انتظار الموافقات الأمنية بين الطرفين "المصري والسعودي".

وتابع فاروق:"لا يملك أحد أو يتوقع موعد انطلاق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي السعودية، غير الجهات العليا المختصة في مجلس الوزراء الممثلة في لجنة كورونا المختصة بالملف وليس هناك أي شئ ثابت في ملف العمرة من مصر حتى الآن".

وأكد على أن شركات السياحة ملتزمة بعدم الإعلان عن أية أسعار أو أمور متعلقة بالعمرة حتى الآن وفقا لتعليمات غرفة الشركات منعا للعقوبة، لافتا إلى أن الغرفة حذرت في بيان سابق بشأن هذا الأمر.

وأشار فاروق، إلى أن بوابة العمرة المصرية، خير دليل للمعتمرين، والتي ستتضمن كل تفاصيل برنامج المعتمر من حيث (الأسعار ومواعيد الحجز والسفر ذهابا وعودة، والإركاب والخدمات المقدمة) منذ الحجز وحتى نهاية الرحلة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأربع "الداخلية والسياحة والموانئ والمطارات" منذ بداية إنشاء بوابة العمرة، ويستطيع المعتمر بعد إعلان الضوابط وحجز البرنامج مع أحد شركات السياحة، إدخال الرقم القومي للتعرف على البرنامج الخاص به على البوابة.

وتضم البوابة ما يلي:

- وجود اسم الشركة التي ترغب في السفر معها مسجلا على البوابة.

- وجود البرنامج الذي تعاقدت عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، واسم المشرف المرافق لك في الرحلة.

- صدور الباركود الخاص بك واستلامه من الشركة التى ستسافر من خلالها



وأشاد عضو لجنة السياحة الإلكترونية السابق بغرفة شركات السياحة، بدور الجهات المسؤولة بالمملكة العربية السعودية في التعامل مع ملف كورونا، كونها أمن قومي على مختلف الأصعدة.