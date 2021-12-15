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ذوي الهمم بصالون "ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب الثقافي

11:36 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
ذوي الهمم بصالون "ذاكرة الوطن" بمركز طلعت حرب الثقافي

مركز طلعت حرب الثقافي

القاهرة- (أ ش أ):
يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء السبت 18 ديسمبر الجاري، صالون ذاكرة الوطن، ويحمل هذا الشهر عنوان "ذوي الهمم".

الصالون إعداد الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف نخبه متميزة من الخبراء المتخصصين في شئون ذوي الهمم منهم: دكتور هدى دحروج نائب وزير الاتصالات، حسام الأمير المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى لشئون الإعاقة، الموسيقار دكتور طارق عباس، ودكتور محمود خليل أستاذ التنمية البشرية، والمهندسة غادة شمس.

يتضمن الصالون مناقشة مشكلات وآمال وتطلعات ذوي الهمم وكيفية الكشف عن طاقاتهم الإبداعية الكبيرة لتكون في خدمة النهضة التنموية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.

هذا المحتوى من

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مركز طلعت حرب الثقافي ذوي الهمم صندوق التنمية الثقافية

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