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سلع معمرة.. الإنتاج الحربي تعلن تخفيض أسعار منتجاتها بمناسبة الكريسماس (قائمة وماركات)

10:29 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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(مصراوي):
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، عن تخفيضات على منتجات الوزارة بجميع معارض ومنافذ البيع التابعة على مستوى الجمهورية، بمناسبة أعياد الكريسماس وذلك خلال الفترة من 24/12/2021 حتى 10/1/2022.

وجاءت المنتجات المعروضة كالتالي:-
- ثلاجة 92 لتر ميني بار بسعر 2684 جنيه بدلا من 2825 جنيه.
- ثلاجة 500 لتر موزع مياه خارجي بسعر 10888 جنيه بدلا من 11225 جنيه.
- ثلاجة 518 لتر نوفروست بسعر 18246 جنيه بدلا من 18810 جنيه.
- بوتجاز 4 شعلة بسعر 2668 جنيه بدلا من 2750 جنيه.
- بوتجاز 5 شعلة بسعر 3395 جنيه بدلا من 3500 جنيه.
- فريزر 7 درج نوفروست سعة 230 لتر بسعر 7653 جنيه بدلا من 7890 جنيه.
- غسالة الجوكر 2 حوض بسعر 1979 جنيه بدلا من 2040 جنيه.
- غسالة أوتوماتيك سعة 7 كيلو بسعر 4760 جنيه بدلا من 5010 جنيهات.
- غسالة أوتوماتيك سعة 10 كيلو بسعر 4631 جنيه بدلا من 4875 جنيه.
- شاشة 32 بوصة سمارت بسعر 2940 جنيه بدلا من 3000 جنيه.
- شاشة 43 بوصة سمارت بسعر 5200 جنيه بدلا من 5500 جنيه.
- شاشة 55 بوصة سمارت بسعر 7950 جنيه بدلا من 8055 جنيه.
- تكييف 1.5 حصان بارد / ساخن بسعر 5700 جنيه بدلا من 6000 جنيه.
- تكييف 2.25 حصان بارد / سخن بسعر 8028 جنيه بدلا من 8450 جنيه.
- تكييف 3 حصان بارد / ساخن بسعر 10764 جنيه بدلا من 11330 جنيه.
- سخان 10 لتر ديجيتال بسعر 1891 جنيه بدلا من 1990 جنيه.
- سخان 10 لتر (س 8) المطور بسعر 2185 جنيه بدلا من 2300 جنيه.
- سخان 6 لتر هيت برو بسعر 1416 جنيه بدلا من 1490 جنيه.

الإنتاج الحربي تخفيضات الكريسماس تخفيضات الإنتاج الحربي منتجات المصانع الحربية

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