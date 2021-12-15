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الطقس.. الأرصاد توضح حالة الجو في الإسكندرية غدا بعد تعطيل الدراسة​

10:11 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الطقس.. الأرصاد توضح حالة الجو في الإسكندرية غدا بعد تعطيل الدراسة​

الإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في محافظة الإسكندرية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن قرار تعطيل غدا الخميس بسبب الطقس السيئ.

وقال منار لمصراوي، إن الإسكندرية تشهد غدا الخميس أمطار خفيفة، على أن تستمر هذه الأمطار لمدة 4 أيام مقبلة.

وأضافت أن يوم الجمعة المقبل، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتكون الأمطار متوسطة القوة بالنسبة للإسكندرية ومحافظات البحر المتوسط وتمتد الأمطار شمال الدلتا والقاهرة يوم الجمعة.

وأعلن محافظ الإسكندرية، مساء الأربعاء، تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، بسبب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدًا.

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