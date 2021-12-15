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قانون العمل الجديد| لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل العامل والأمر متروك للقضاء

09:34 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
قانون العمل الجديد| لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل العامل والأمر متروك للقضاء

مجلس الشيوخ

كتب- يوسف عفيفي:

كشف النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، المسؤول عن فصل العامل في قانون العمل الجديد.

وقال عياد في تصريحات صحفية:"إن قضية فصل العامل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، لا توجد في مشروع القانون، وإنما هناك تنظيم في حالة وجود خلاف بين العامل وصاحب العمل، بوضع قواعد للوصول إلى حل من خلال الحرص على صاحب العمل حتى يستقيم عمله وحق العامل حتى لا يضار أو يقع عليه ظلم.

وتابع عياد:"لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل العامل، وأن الأمر متروك للقضاء من خلال المحاكم العمالية".

وأعلنت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد رئيس اللجنة، انتهاء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون لهيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشته خلال أقرب جلسة عامة، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة.

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