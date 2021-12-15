تكريم نقيب الإعلاميين في مؤتمر التحول الرقمي وصناعة البيانات والمعلومات

كتب- مينا غالي:

كرم المعهد الكندي العالي cic، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، على هامش المؤتمر العلمي الدولي الخامس لإعلام CIC الذي جاء تحت عنوان:” التحول الرقمي وصناعة البيانات والمعلومات .. الرؤي والتحديات ” وذلك بحضور ومشاركة رموز الإعلام والصحافة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي التعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال نقيب الإعلاميين إن الدولة المصرية تنبهت للإعلام الرقمي واصدرت تشريع قانوني حول الاعلام الالكتروني وهو قانون قابل للتعديل والتحديث وفقا للتطور في هذا المجال.

وأضاف العالم أمام وافد جديد وهو الاعلام الرقمي ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي نحن أمام مسؤولية كبيرة يحب جميعا أن نتحملها بدون انزعاج من خلال التوعية والتثقيف.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن جائحة كورونا فرضت واقعًا جديدًا أجبر كل المؤسسات الإعلامية على اللحاق بسرعة بالعصر الرقمي، وإلا فلن تجد لها مكانا في ظل منافسة شرسة لا ترحم، مؤكدا: يخطيء من يظن أن التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية لا يعدو الانتقال السريع من استخدام وسائل وتقنيات قديمة واستبدال بها وسائل وتقنيات حديثة؛ ذلك أن التحول الرقمي يتطلب تغييرًا حقيقيًّا في هيكلة عمل تلك المؤسسات، وتحولاً جذريًا في صناعة المحتوى الإعلامي وطرق تقديمه للجمهور والتحرر من القوالب الجامدة والساكنة، وابتكار أساليب جديدة تعزز مكانة وسائل الإعلام التقليدية وقدرتها على التأثير من خلال منصات تفاعلية تواكب احتياجات الجمهور وأذواقه.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن التحول الرقمي في الإعلام أصبح واقعًا معاشًا في الدول المتقدمة التي دخلت بالفعل عصر الإعلام عبر المنصات الرقمية، وفتحت شبكات الجيل الخامس الباب أمام التحول الرقمي الذي شمل كل أساليب الممارسة الإعلامية استنادًا إلى التقنيات الحديثة، وأصبحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جزءًا رئيسًا في الطفرة التي يشهدها الإعلام المعاصر.

يذكر أنه على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قامت الدكتورة ماجي الحلواني رئيسة مجلس إدارة إعلام CIC، بتكريم رموز العمل الإعلامي على رأسهم الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ و الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم علي قناة الحياة، والدكتور عادل عبدالغفار والدكتور محمود مسلم وعماد الدين حسين والدكتورة هبة شاهين أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس واللواء علاء مختار واكرم القصاص رئيس تحرير مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، المهندس حسام صالح ورفعت فياض ومني مراد.