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الرقابة الإدارية تبحث فرص نقل الخبرات المصرية في مكافحة الفساد إلى كوت ديفوار

09:14 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الرقابة الإدارية تبحث فرص نقل الخبرات المصرية في مكافحة الفساد إلى كوت ديفوار

هيئة الرقابة الإدارية

أ ش أ

بحث خالد عبدالرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي، مع وزير الحوكمة وبناء القدرات ومكافحة الفساد في كوت ديفوار ايبيفان زورو بي بالو، سبل تعزيز التعاون في قضايا مكافحة ومنع الفساد.

جاء خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المقام في مدينة شرم الشيخ تحت رئاسة الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

استعرض الجانبان فرص التعاون الثنائي في مجالات التوعية بمخاطرة وتبادل الخبراء والخبرات التدريبية في المجالات المرتبطة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال في ضوء أن الوزارة منشأه حديثا.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان، أن الجانب الإيفواري في الاستفادة من إمكانات الأكاديمية المصرية لتدريب كوادره.

وقام الوفد بزيارة جناح هيئة الرقابة الإدارية بمقر إقامة المؤتمر بشرم الشيخ واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول أنشطة الهيئة الترويجية للتوعية بمخاطر الفساد وكذا الأنشطة التدريبية المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

هذا المحتوى من

Asha
الرقابة الإدارية كوت ديفوار مكافحة الفساد

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