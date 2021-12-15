Masrawy logo white

غدا.. محافظة الجيزة تسلم 67 تروسيكل وكرسي كهربائي لذوي الهمم

08:56 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
غدا.. محافظة الجيزة تسلم 67 تروسيكل وكرسي كهربائي لذوي الهمم

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تسليم عدد ٤٧ تروسيكل و ٢٠ كرسي كهربائي، غدا الخميس، لذوي الهمم والقدرات الخاصة وذلك لتسهيل سبل الحياه لديهم انطلاقا من رؤية الدولة في ذلك الشأن.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية وممثلي وزارة التضامن الإجتماعي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر ديوان محافظة الجيزة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (قادرون باختلاف) لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم.

تسليم تروسيكل كرسي كهربائي ذوي الهمم محافظة الجيزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
822

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

370819

إجمالي الإصابات

21155

إجمالي الوفيات

308829

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • لحظة بلحظة.. الجزائر0 - 0 قطر.. من يواجه تونس في النهائي؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا