وزيرة الثقافة تتفقد معرض التصميمات المسرحية بالهناجر

مصراوي

تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المعرض الدولي للتصميمات المسرحية الطليعية غير التقليدية والذي يأتى ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ويقام بقاعة آدم حنين في مركز الهناجر للفنون.

قالت عبد الدايم: إن المعرض يساهم فى تبادل الخبرات بمجال التصميم المسرحي ويهدف إلى إلقاء الضوء على أعمال العديد من المصممين من مختلف الجنسيات.

وأكدت عبد الدايم، في بيان صحفي، ضرورة استثمار الفرص الدولية للاطلاع على أحدث أشكال الإبداعات حول العالم مشيدة بالأعمال المختارة للمشاركة به.

تفقدت الوزيرة المعرض بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى، الدكتور جمال ياقوت رئيس المهرجان، الفنان شادي سرور مدير مركز الهناجر للفنون والمهندس حازم شبل مدير لجنة المعارض بالمهرجان.

يشار إلى أن المعرض يضم 55 تصميماً مسرحياً متنوعاً مابين (سينوغرافيا، ديكور، أزياء، إضاءة، إسقاط ضوئي) لمصممين من 19 دولة هي مصر، الكويت، سوريا، السعودية، المغرب، لبنان، البحرين، العراق، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، الهند، المجر، اليابان، الصين، تايوان، الدنمارك، صربيا، البرازيل، جمهورية التشيك، وتم اختيار الأفضل للعرض من بين أكثر من 100 عمل تم تقديمها للجنة الفرز التي تشكلت من المهندس عمرو عبد الله والدكتور محمد سعد، حيث تقدم للمعرض 24 تصميماً من مصر، و 10 تصميمات من الدول العربية و71 تصميماً من الدول الأجنبية.