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الطقس غدا.. الأرصاد: درجة الحرارة تصل لـ 7 في هذه المناطق

08:50 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الطقس غدا.. الأرصاد: درجة الحرارة تصل لـ 7 في هذه المناطق

الطقس

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن البلاد تشهد أجواء شتوية باردة في أول الليل، شديدة البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة حدوث 30- 40% تقريبا، كما يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى مساء.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 18 نهارا و11 ليلا، والسواحل الشمالية 17 نهارا و13 ليلا، وجنوب سيناء 22 نهارا، و15 ليلا، وشمال الصعيد 18 نهارا، و7 ليلا، وجنوب الصعيد 22 نهارا، و11 ليلا.

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