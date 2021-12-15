مرصد الأزهر يطلع طلاب بجامعة عين شمس على جهود مكافحة التطرف

كتب – محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، عددًا من طلاب جامعة عين شمس، وذلك في إطار التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة والمرصد لتنفيذ برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب".​



ويهدف البرنامج إلى توعية الشباب وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، إضافة إلى تفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ورشة العمل الأولى، تناول الدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر، عدد من المحاور ذات الصلة بالتطرف، أبرزها "الأمية الدينية" المتمثلة في عدم قدرة أتباع التنظيمات المتطرفة على قراءة النص الديني والتراثي في سياقه الكلي الصحيح، والذي ظهر في ميل عقولهم إلى تصديق ما تبثه تلك التنظيمات من أفكار ومفاهيم دون التأكد من صحتها عبر الرجوع إلى المدارس العلمية الأصيلة مثل الأزهر الشريف.

أما ورشة العمل الثانية، فقد حاضر فيها الدكتور طاهر نصر، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن أهمية ترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية، والاجتماعية في مكافحة الفكر المتطرف وتحصين الشباب منه، مثمنًا الدور المهم الذي تقوم به الدولة المصرية والأزهر الشريف والكنيسة في حماية الشباب من براثن الأفكار المنحرفة.

تجدر الإشارة إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف سبق له تنظيم عدد من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة مع بعض الجهات المحلية والدولية؛ حيث يسعى المرصد من خلال هذه الفعاليات إلى مخاطبة عقول الشباب؛ لتشكيل حائط صد أمام تلك الأفكار المتطرفة عبر عرض رؤية الإسلام الصحيحة لكافة الموضوعات التي تتخذها التنظيمات الإرهابية حجة لتنفيذ عملياتها الإجرامية وسفك دماء الأبرياء.