الأوقاف تخصص لوحة شرف لأول 38 فائز في المسابقة العالمية للقرآن الكريم - صور

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تخصيص وزارة الأوقاف، لوحة شرف المتسابقين للحاصلين علي المراكز الأولى في المسابقه العالمية للقرآن الكريم، والبالغ عددهم 38 متسابقا، فضلا عن المحكمين.

وأضاف وزير الأوقاف أن المتسابقين المقرر إدراج اسمهم في لوحة الشرف، قد حصدوا جميعا نسبة نجاح أعلى من 90 % في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أحد المتسابقين الذي تمكن من حصد 99.5 % في المسابقة، لافتا إلى أن النصف في المئة الذي نقص من تمام علامته، قد يكون بسبب قصر نفسه، مشيدا بتميزه الشديد في حفظ القرآن وتجويده.

ومن المقرر أن تحمل لوحة الشرف أسماء المتسابقين والحكام التاليين:

أولاً: المحكمون

1. الدكتور فهد فرج أحمد الرفاعي الجهني السعودية.

2. الشيخ توفيق إبراهيم أحمد ضمرة الأردن.

3.الشيخ مصعب عبد الرازق محمد شريف البحرين.

4. الشيخ فاديم إلياصوف صديقويتش روسيا.



من داخل جمهورية مصر العربية:

5. الشيخ محمد صالح حشاد مصر

6. الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح مصر

7. الدكتور جمال فاروق الدقاق مصر

8. الشيخ عبد الفتاح على عبد الفتاح الطاروطي مصر.

9. أحمد محمد خطاب، مصر

10. الشيخ سراج الدين

سليمان مصر

ثانيًا: الفائزون بجوائز مالية:

1-الفرع الأول

1.عبد الله على محمد محمد مصر الأول180.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2.سارة أيمن أحمد موسي مصر الثاني120.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3.إيمان جمال فاروق حسن مصر الثالث100,000 ألف جنيه + شهادة تقدير

4.عبد الحميد عبد الله عمر ليبيا جائزة تشجيعية10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

2- الفرع الثاني :

1.أبو بكر تشمالاالكونغو الديمقراطية الأول150.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2.محمود على شانفي جزر القمرالثاني100.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3.عبد الرحمن صالح نيجيرياالثالث50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير

4.على عطية إبراهيم تشاد جائزة تشجيعية10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5.درامي إسماعيل كوت ديفوار جائزة تشجيعية10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

3- الفرع الثالث :

1.نادي سعد جابر محمدمصرالأول50,000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2.محمد أحمد حسن عبد الحليم مصرالثاني 30,000 ألف جنيه+ شهادة تقدير

3.عبد الرحمن مهدي جمال أحمد مصر جائزة تشجيعية10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4.أحمد محمد محمد علي السيد مصر جائزة تشجيعية10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5.أميرة أحمد عبد الوهاب محمد مصر جائزة تشجيعية10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4- الفرع الرابع :

1.شيرين محمد عبد الله أمين مصر الأول50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2.أحمد تامر ممدوح محمد صبري مصر الثاني30.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3.روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي مصر جائزة تشجيعية10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4.مصطفى السيد نصر عبد السلام مصر جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5- فرع الأئمة :

1.أيمن منصور عبد العزيز مصر الأول 50.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

2.عوض الله الطيب أحمد السودان جائزة استثنائية

أفضل الأئمة المتسابقين من الخارج 40.000 ألف جنيه + شهادة تقدير

3.أحمد مهدي مصطفى مهدي مصر جائزة تشجيعية10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

4.محمد حسن عبد العظيم حسن مصر جائزة تشجيعية10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

5.محمد طارق أنصاري الهند جائزة تشجيعية 10,000 آلاف جنيه + شهادة تقدير

ثالثًا : من أدوا أداء مشرفًا بحصولهم على 90% فأكثر .

1.أحمد عبد الله رشدي عبد الله مصر

2.أسماء عادل سيد أحمد مصر

3.ديالو مامادو بشيركوت ديفوار

4.روميدو أحمد محمد الكاميرون

5.بشير إمام عثمان نيجيريا

6.عبد الرحمن أحمد نيجيريا

7.ربيعة عبد الله قاسم حمد تنزانيا

8.إبراهيم إبراهيم بنين

9.عامر محمدوف بن قربان داغستان

10.اسرول هراهب بن محمد افندي اندونيسيا

11.رئيس كامل رشيد اندونيسيا

12.طاهر علي علوي كينيا

13.عثمان ذو الفقار حاجي يوفروسيا

14.عمر جيرو بوركينا فاسو

15.محمد حزري بن حاج محمد بوروناي