رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع نظيره الفلسطيني على هامش مؤتمر شرم الشيخ

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بحث الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مع رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك في قضايا منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.

واتفق الجانبان خلال لقائهما على هامش أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يعقد برئاسة الوزير عبدالشافي في مدينة شرم الشيخ- على تبادل الخبراء والخبرات بين مصر وفلسطين والاهتمام بالتدريب على مكافحة جرائم الفساد.