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رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع نظيره الفلسطيني على هامش مؤتمر شرم الشيخ

06:53 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع نظيره الفلسطيني على هامش مؤتمر شرم الشيخ

مؤتمر شرم الشيخ

أ ش أ

بحث الوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مع رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين، سبل تعزيز التعاون المشترك في قضايا منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.

واتفق الجانبان خلال لقائهما على هامش أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يعقد برئاسة الوزير عبدالشافي في مدينة شرم الشيخ- على تبادل الخبراء والخبرات بين مصر وفلسطين والاهتمام بالتدريب على مكافحة جرائم الفساد.

هذا المحتوى من

Asha
حسن عبد الشافي الرقابة الإدارية فلسطين مؤتمر شرم الشيخ

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