حدث في 8 ساعات| السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات بالبترول وبيان لمصر للطيران بشأن بدء موسم العمرة

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، متابعة الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع البترول، وزيادة المعاش بنقابة المهندسين 20% بدلًا من 15% بداية من يناير 2022، وقطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة، وإعلان وزير الأوقاف أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: