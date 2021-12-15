حدث في 8 ساعات| السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات بالبترول وبيان لمصر للطيران بشأن بدء موسم العمرة
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، متابعة الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع البترول، وزيادة المعاش بنقابة المهندسين 20% بدلًا من 15% بداية من يناير 2022، وقطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة، وإعلان وزير الأوقاف أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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