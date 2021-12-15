وزيرة الثقافة تعلن ضم طفلة من ذوي الهمم لفصل البيانو بمواهب دار الأوبرا

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أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ضم الطفلة ملك محمد من ذوي القدرات الخاصة إلى فصل البيانو بمركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وإلحاقها بفرقة الشمس وذلك لتحقيق أحلامها وطموحاتها فى ممارسة هوايتها وصقل موهبتها فى العزف والتمثيل.

وقالت عبد الدايم، في تصريح اليوم الأربعاء، إن دمج أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة بشكل طبيعي في المجتمع يعد أحد المسارات الهامة في استراتيجية عمل وزارة الثقافة ، مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم لذوى الهمم، مضيفة أنهم جزء أصيل فى نسيج المجتمع ومن الأولويات فى خطط الدولة للتنمية .. مشيرة إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة لدوى القدرات الخاصة والتي تشمل الندوات والمؤتمرات لمناقشة وطرح قضاياهم، الورش التدريبية على الحرف اليدوية، طباعة الأعمال الأدبية بطريقة برايل وغيرها من ألوان الفنون والآداب.

كانت وزيرة الثقافة قد استقبلت الطفلة ملك ( 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي) والتي شاركت في مؤتمر "قادرون باختلاف" والتقت بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية معلنة طموحها فى الوصول لمنصب وزيرة الثقافة.​