"مركز التميز العلمي والتكنولوجي" يستقبل وفد "وكالة الفضاء المصرية"

كتب- مصراوي:

استقبل الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر محمود السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، الدكتور مهندس محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والوفد المرافق له، بمقر المركز بمدينة السلام.



استهل الدكتور إيهاب السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، اللقاء بالترحيب بوفد وكالة الفضاء المصرية، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاون والتكامل بين كافة المؤسسات بالدولة، كما يأتي في إطار الخطط الطموحة لمركز التميز العلمي والتكنولوجي للمساهمة الفعالة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية.



وأوضح "السحيلي"، أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتوفرة لدى الجانبين، مؤكدًا على أهمية التعاون الوثيق والبناء مع وكالة الفضاء المصرية، بهدف تبادل الخبرات والمهارات والكفاءات الهندسية وتقديم الدعم في مجال التحول الرقمي وكافة الخدمات التكنولوجية.

ولفت إلى حرص المركز على تبادل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مركز التميز العلمي والتكنولوجي يسعى إلى توفير كافة الإمكانيات المتاحة للتعاون مع وكالة الفضاء المصرية لصالح تصنيع الأقمار الصناعية وتنفيذ أنشطة برنامج الفضاء المصري وفقا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة.



من جانبه، أشاد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، بالإمكانيات المتوفرة لدى وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الظهير الصناعي للدولة، مشيداً بالثقة المتبادلة بين الجانبين، مؤكداً على وجود تعاون وثيق بين الوكالة ومركز التميز العلمى، والذي بدأ منذ فترة طويلة من خلال عقود مشتركة بين الجانبين، معرباً عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك المثمر خلال الفترة المقبلة فى العديد من المجالات من خلال اتفاقيات التعاون المشتركة.