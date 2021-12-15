الطقس الآن.. الأرصاد: تكاثر السحب والأمطار على هذه المناطق​

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر إصدارات الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة عند مطروح والسلوم وسيدي براني يصاحبها سقوط الأمطار.

وأوضحت الهيئة في تنويه لها قبل قليل، أنه من المتوقع مع تقدم الوقت تلامس السحب شواطئ مدينة الإسكندرية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مستقر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا؛ حيث تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة في بعض الأحيان.