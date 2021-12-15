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الجيزة: إزالة عقارات متعارضة مع مسار محور ترعة الزمر ببولاق الدكرور- فيديو

05:21 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الجيزة: إزالة عقارات متعارضة مع مسار محور ترعة الزمر ببولاق الدكرور- فيديو

إزالة عقارات- أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقا).

وبحسب بيان اليوم، قامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور بإزالة العقارات المتعارضة بمنطقة المدينة المنورة وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.

جاء ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

إزالة عقارات حي بولاق الدكرور كمال عامر

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