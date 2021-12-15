بروتوكول تعاون بين شركتي مصر للتأمين وفاليو لمد خدمات التقسيط والتأمين

كتبت- منال المصري:

وقعت شركة مصر للتأمين بروتوكول تعاون مع شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي بهدف مد خدمات التقسيط التي تتيح للعملاء الدفع على أقساط على 6 أشهر بدون فوائد، بحسب بيان من شركة مصر للتأمين اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة إن من شأن ذلك تيسير شراء وثائق التأمين بما يساهم في زيادة عدد العملاء ويساعدهم في الوصول إلى شرائح أكثر وينعكس بدوره على نمو حجم الأقساط التأمينية.

وأضافت مصر للتأمين أن ذلك يأتي في إطار سعيها لتحقيق الشمول التأميني وتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي، والوصول لأكبر عدد من الشرائح المختلفة للعملاء أينما كانوا في مصر.

ووقع البروتوكول عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو، بحضور باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين.

وقال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إن النشاط التأميني داخل المجموعة يحظى بأولوية نظراً لوجود عملاقي تأمينات الممتلكات والحياة داخل المجموعة، والاهتمام بالتطور التكنولوجي.

وأضاف أن البروتوكول يأتي ليعزز التوجهات الاستراتيجية للمجموعة لتطوير أنشطتها وتقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة في مصر، ويتوافق كلياً مع سعي المجموعة للدخول في شراكات استراتيجية تحقق أهدافها للتوسع والنمو في الأنشطة والخدمات المقدمة والتي تثمن مكانتها كأكبر كيان مالي غير مصرفي في مصر.

وقال عمر جودة إن شركة مصر للتأمين تسعى من خلال هذا التعاون إلى تقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء بسهولة، وتيسير كافة الإجراءات اللازمة لتمديدهم بالحماية التأمينية.