رئيس "سياحة النواب" لـ"مصراوي": انتظروا قرارات مبشرة بشأن الحج والعمرة قريبًا

كتب- مصراوي:

جددت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الإشادة بقرار وزارة الحج السعودية فتح رحلات العمرة للمصريين منذ بداية الشهر الجاري، مؤكدة أنه كان قرارًا عظيمًا يمثل "بشرة خير على الجميع"، لعودة عبادة يريدها المصريون وينتظرونها بشوق ومحبة.



وقالت علي، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار أثلج قلوب المصريين وجعلهم يشعرون بحالة من الطمأنينة والسكون النفسي، مقدمةً بشرى لمَن يتعلق قلبه وعقله بأداء العمرة، وكذلك الحج هذا العام.

وأوضحت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إصدار مجموعة من القرارات في ما يخص أعداد المسافرين للعمرة؛ خصوصًا بعد فترة طويلة من توقف رحلات العمرة، معربةً عن أملها أن تكون هذه القرارات بشرة خير جديدة للمصريين.

وأشارت علي إلى أن الشركات المصرية وطنية ولديها انفتاح على السوق العالمية، موضحةً أن معظم شركات السياحة في مصر تقوم على الحج والعمرة.

وقالت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بشأن تدخل اللجنة في تحديد أسعار العمرة والحج، إنه لا توجد رقابة من قِبل اللجنة على أسعار الحج والعمرة لوجود شريك سعودي.

وكشفت علي أن تنظيم العمرة والحج يأتي من السعودية، مؤكدةً أن المنتج سعودي والشركات المصرية تقوم فقط بترتيب وتنظيم الرحلة مع وضع هامش ربح، وهذا طبيعي.

ولفتت النائبة إلى أن البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية تجعل العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية.

وفي دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وافق المجلس على قانون البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

وقد نص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تُسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كل أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.

ونظم القانون آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًّا على البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.