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الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك

04:24 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك

كتب- محمد سامي:

أعلن جهاز حماية المستهلك المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم بشكوى إلى الجهاز على حسب نوع الخدمة؛ حيث تشمل مجموعة من المستندات الأساسية والتي تضمن بيانات الشاكي، وصورة الرقم القومي، والفاتورة، والضمان، وتختلف المستندات الإضافية حسب نوع كل شكوى.

وأضاف الجهاز: إذا كانت الشكوى سلعاً معمرة يُضاف إيصال الصيانة إن وجد، وإذا كانت الشكوى تخص سيارات تُضاف رخصة السيارة وإيصالات الصيانة.

أما إذا كانت الشكوى تخص أجهزة المحمول وأجهزة الكمبيوتر فيضاف إيصال تسليم الجهاز للوكيل، وإذا كانت الشكوى بخصوص المرافق الكهرباء/ الغاز/ المياه، فيضاف إيصال الاستهلاك.

وأشار الجهاز إلى أنه إذا كانت الشكوى تخص الاتصالات والإنترنت، فيضاف رقم الخط محل الشكوى والفاتورة إن وجد، أما إذا كانت إذا كانت الشكوى تسوقًا إلكترونيًّا، فتقدم صورة من الطلب أو رقم الطلب وإيصال الشحن.

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