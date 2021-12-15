كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأضاف راضي، في بيان له اليوم، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول.

ووجه السيسي، حسب بيان متحدث الرئاسة، بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية المنزلية، خصوصًا في القرى المدرجة في إطار مبادرة حياة كريمة؛ بهدف تسهيل وصول هذه الخدمة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، فضلاً عن التوسع في إنشاء محطات التزود بطاقة الغاز الطبيعي للسيارات على الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية؛ لما لها من عوائد اقتصادية وبيئية وصحية.

واستعرض الملا أعمال ونسب التقدم في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والذي نجح في زيادة أعداد المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة نوعية في هذا النشاط من خلال مبادرة حياة كريمة؛ بما يساعد على الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، حيث عرض في هذا الإطار الموقف الحالي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى قرى المبادرة، إلى جانب موقف 14 قرية تم اختيارها كمشروع تجريبي ضمن المبادرة، والتي وصلت معدلات التنفيذ بها إلى نحو 100%.

وقام وزير البترول بعرض الجهود الجارية لتحقيق التوسع والانتشار لمحطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعي؛ خصوصًا في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.​