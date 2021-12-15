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السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة

03:44 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة

الرئيس السيسي

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رايموند كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة النرويجية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التباحث حول فرص التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية بشأن توطين تكنولوجيا تحلية المياه، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال؛ استغلالاً للمصادر المتعددة من الطاقة المتجددة التي تحظى بها مصر، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في إطار خطة الدولة لتنويع مصادر إمدادات الطاقة والاستفادة من ثرواتها الطبيعية.

وأكد السيسي، حسب متحدث الرئاسة، اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي؛ نظراً للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أهمية أن تتضمن أي مشروعات تعاون مستقبلية بين الجانبين مراكز للتدريب الفني لبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر.

وأعرب كارلسن عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتباحث حول فرص التعاون مع مصر في مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية، لا سيما في ضوء السمعة التي باتت تتمتع بها مصر على المستوى الإقليمي في مجال الحفاظ على البيئة والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ في المقبل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي رايموند كارلسن توليد الطاقة شركة سكاتك

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