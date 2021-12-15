مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد وكالة الفضاء المصرية

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، الدكتور مهندس محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والوفد المرافق له، بمقر المركز بمدينة السلام.

استهل السحيلي اللقاء بالترحيب بوفد وكالة الفضاء المصرية، لافتاً إلى أن هذا اللقاء يأتي في ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاون والتكامل بين كل المؤسسات بالدولة، ويأتي في إطار الخطط الطموحة لمركز التميز العلمي والتكنولوجي؛ للمساهمة الفعالة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين، مؤكداً أهمية التعاون الوثيق والبناء مع وكالة الفضاء المصرية؛ بهدف تبادل الخبرات والمهارات والكفاءات الهندسية والعلمية والبشرية وتعزيز سبل التعاون المستقبلي وتفعيل الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتقديم الدعم في مجال التحول الرقمي وكل الخدمات التكنولوجية، لافتاً إلى حرص المركز على تبادل التكنولوجيات الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملات الأجنبية، وبالتالي تعزيز الاقتصاد القومي ككل، مشيرًا إلى أن مركز التميز العلمي والتكنولوجي سوف يسعى لتوفير كل الإمكانات المتاحة للتعاون مع وكالة الفضاء المصرية لصالح تصنيع الأقمار الصناعية وتنفيذ أنشطة برنامج الفضاء المصري وفقًا لأحدث معايير الثورة الصناعية الرابعة .

وأشاد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، بالإمكانات المتوفرة لدى وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الظهير الصناعي للدولة، مشيداً بالثقة المتبادلة بين الجانبين، مؤكداً وجود تعاون وثيق بين الوكالة ومركز التميز العلمي، والذي بدأ منذ فترة طويلة من خلال عقود مشتركة بين الجانبين، معرباً عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك المثمر خلال الفترة المقبلة في العديد من المجالات من خلال اتفاقيات التعاون المشتركة.​