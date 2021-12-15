تمهيدًا لاتفاقيات تعاون.. وزير الطاقة اليمني يتفقد مركز تدريب المقطم

كتب- محمد صلاح:

تفقد الدكتور أنور محمد كلشات، وزير الطاقة اليمني، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور محمد مارم سفير اليمن بمصر، اليوم الأربعاء، مركز تدريب المقطم التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ لاستعراض الأنشطة التي يقدمها المركز، تمهيدًا لإبرام اتفاقيات مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، للتعاون بين الطرفين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية بضرورة التنسيق وتوحيد الرؤى مع الأشقاء العرب في ما يتعلق بالمساهمة في منح الأشقاء دورات تدريبية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للتعريف بالإنجازات والخبرات الموجودة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري.

ويرافق الوزير اليمني في جولته وفد رفيع المستوى من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر؛ في مقدمته المحاسب عبد المحسن خلف، العضو المتفرغ للشؤون الإدارية والموارد البشرية والتدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، والمحاسب محمد محمود السيسي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، واللواء محمد عيسى وكيل أول وزارة الكهرباء للتعاون الدولي وشؤون إفريقيا، وعدد من قيادات شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.