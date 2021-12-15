بخصوص "كورونا".. إجراء جديد من السعودية بشأن دخول الأجانب

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي، نائب رئيس الجالية المصرية في السعودية، إن وزارة الداخلية السعودية قررت بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة، استثناء زوج المواطنة وزوجة المواطن وأولاد ووالدي المواطنين من غير السعوديين والعمالة المنزلية المصاحبين للمواطنين القادمين من خارج المملكة من اشتراط إجراء فحص pcrقبل القدوم إلى المملكة .

وأضاف نائب رئيس الجالية المصرية في السعودية، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن تلك الإجراءات والتدابير تخضع للفحص المستمر من قِبل الجهات المختصة .