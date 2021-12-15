طلب إحاطة جديد بشأن مخالفات مالية وإدارية باللجنة الأوليمبية

كتب- نشأت علي:

أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن تقدمها بطلب إحاطة جديد بشأن وجود العديد من أوجه المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في اللجنة الأوليمبية.

وقالت عبد الناصر في طلب الإحاطة، أن بالإضافة إلى الملفات السابقة التي سبق التقدم بها بشأن المخالفات، هناك أيضا ملف بمخالفات جديدة وردت لها.

وطالبت عبد الناصر، الجهات الرقابية بالتدخل والتحقيق الفوري فيها ومحاسبة أي مسئولين قد يثبت تورطهم في أي وقائع فساد.

وتابعت: يتلخص موضوع طلب الإحاطة في النقاط الآتية:

أولًا: تلقي دعم من وزارة الشباب والرياضة خاص بلعبة الفروسية مقابل معسكرات إعداد خارجي، برغم إقرار لاعبي الفروسية بعدم تلقيهم أموال تتناسب مع مستندات الإنفاق.

ثانيًا: وجود شبهات فساد ومجاملة في اختيارات لاعبي الفروسية.

ثالثًا: ضعف وتباين الدعم المالي بين لاعبي الفروسية مما أدى لإعلان بعضهم قرار اللعب بجنسيات أخرى.

وطالبت عبد الناصر بسرعة إصدار تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مصروفات وإنفاق اللجنة الأوليمبية المصرية الذي تخطي مبلغ ال 200 مليون للاستعداد للأوليمبياد الأخير.​