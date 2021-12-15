لمدة شهر.. افتتاح معرض الفن الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة

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كتب- مصراوي:

افتتح مساء أمس، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، معرضا مؤقتا بمتحف الفن الاسلامي، تحت عنوان "الفن الإسلامي بين الأصالة والمعاصرة"، بحضور السفير الايطالي Michele Quaroni، والدكتور بشر إمام القائم بأعمال مدير المكتب الإقليمي لليونسكو للعلوم بالدول العربية، الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي وعددا من سفراء الدول الأجنبية في القاهرة.

وذلك بالتزامن مع احتفالات المتحف بمرور ١١٨ عام على افتتاحه والذي يوافق 28 ديسمبر سنة 1903.

وأوضح عثمان أن هذا المعرض سوف يستمر لمدة شهر ويأتي كأحد مكونات مشروع "تطوير متحف الفن الإسلامي والمتاحف ذات الصلة بالفنون الإسلامية" والممول من الحكومة الإيطالية بمنحة قدرها ٨٠٠ ألف يورو وبتنفيذ من مكتب اليونسكو بالقاهرة ويستهدف عددا من متاحف ذات الصلة بالتراث الإسلامي بمصر والتي تشمل متحف الفن الإسلامي والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومتحف جاير اندرسون ومتحف قصر محمد علي بالمنيل.

وأضاف: المعرض يضم حوالى ٢٩ قطعة أثرية تم اختيارها من متحف الفن الإسلامي ومتحف قصر المنيل ومتحف جاير اندرسون، بالإضافة إلي ١٥ عملة من بلدان وعصور مختلفة.

وتتناول القطع المعروضة عددا من الموضوعات وهي مصادر التراث الإسلامي، والعلوم والصناعات في العصر الإسلامي، وتأثير الفن الإسلامي على حضارة الغرب بحيث يستطيع الزائر من خلال هذه القطع التعرف على مقومات الحضارة الإسلامية والصناعات التي اشتهرت بها ونهضة العلوم والفنون خلال تلك الفترة.

ومن جانبه قال د. ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي: من أهم القطع الأثرية المعروضة بالمعرض روائع من الخط العربى تتمثل في آيات من القرآن الكريم كتبت على الرق من القرون الأولى للعصر الإسلامي، ثم كتب على الورق فيما بعد ومصحف بخط ياقوت المستعصمي، وورقة من مخطوطة للمصحف الشريف من العصر الأموي وغيرها، ومجموعة من المكاحل وقماقم العطور والسلطانيات، وبعض العناصر التي كانت تستخدم في العمائر مثل المشكاوات والبلاطات الخزفية، هذا إلى جانب الأدوات العلمية كالأسطرلاب لمعرفة مواقع النجوم، والإنبيق للتقطير، وأدوات الجراحة مما يدل على ما وصل إليه المسلمون من تقدم بالغ في مختلف مجالات العلوم.

هذا بالإضافة إلى قطع أثرية تُبرز تاثير الفن الإسلامي على الفن في أوروبا ومنها ألبوم رسم بأيدي المستشرقين للملابس في العصر العثماني، ودنانير مقلدة ضربت بدورها في إحدى الإمارات الصليبية في بلاد الشام.

وعلى هامش هذا المعرض يقيم المتحف معرضا فنيا آخر يستمر لمدة شهر تحت عنوان "ملك وكتابة" يضم مجموعة من اللوحات الفنية تحكي روائع من القصص التراثى مستوحاه من القصص التاريخية التى تحتويها بعض التحف الأثرية المعروضة بقاعات المتحف المختلفة، مثل قصة بهرام جور أحد ملوك الدولة الساسانية ومحظيته أزده والسندباد وبلاد الصين وليلى والمجنون.