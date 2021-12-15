أرسلوا بياناتكم.. "مصر للطيران" تصدر بيانا بشأن بدء انطلاق موسم العمرة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت شركة "مصر للطيران" أولى خطوات الاستعداد لبدء رحلات العمرة للموسم الجاري.

وطالبت "مصر للطيران"، في بيان لها اليوم الأربعاء، شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة، بإرسال كل البيانات الخاصة بهم، والتي تشمل اسم الوكيل وبياناته كافة، وصورًا من عقد الوكيل، والسجل التجاري، وشهادة الإياتا، والبطاقة الضريبية، وخطابًا مختومًا بصحة التوقيع البنكي مدرجًا به أسماء مندوبي الشركة الذين لهم أحقية التعامل مع إدارة الحج والعمرة بشركة "مصر للطيران" .

وطالبت "مصر للطيران" الشركات المدرجة، بإرسال كل البيانات الخاصة بهم على بريد الشركة الإلكتروني، استعدادًا لبدء موسم العمرة ثم الحج لهذا العام بعد فترة توقف طويلة استمرت عامَين بسبب فيروس كورونا .

وقالت مصادر مطلعة بالشركة إن الأطقم والأسطول جاهزون تمامًا، لتنفيذ أي عدد من الرحلات إلى الأراضي المقدسة؛ لإعادة حركة المعتمرين والحجاج كما كانت من قبل فيروس كورونا .