"نقل الكهرباء" توقع عقدين جديدين لمجابهة زيادة الأحمال بالشبكة القومية

كتب- محمد صلاح:

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم، عقدين للتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد من المحولات جهد 66/11-22 ك.ف، سعة 40م . ف. أ بإجمالي تكلفة تصل إلى حوالي 165 مليون جنيه، لمجابهة زيادة الأحمال بمناطق مختلفة.

وأوضحت المهندسة صباح مشالي، بحسب بيان، أن:

العقد الأول: الخاص بالتوريد والإشراف على التركيب والاختبار لعدد (10) محول جهد 66/11- 22 ك. ف، سعة 40 م . ف . أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء (القاهرة - القناة - مصر الوسطى) حزمة (أ) بقيمة إجمالية حوالي 82 مليون جنيه مصري ( شاملة ضريبه القيمة المضافة) بتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء. خصما على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات ووخطوط وكابلات الجهد العالي، بمناطق الشركة المختلفة (القاهرة - القناة - مصر الوسطى) بموازنة العام المالي 2021/2022. ومدة التنفيذ (3) أشهر من تاريخ توقيع العقد. وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي للمحولات.

العقد الثاني: خاص بتنفيذ مشروع توريد والإشراف على التركيب والاختبارات لعدد (10) محولات جهد 66/11-22 ك.ف، سعة 40 م. ف. أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة - الدلتا - الأسكندرية وغرب الدلتا - مصر العليا) حزمة (ب) بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو ومدة التنفيذ 3 شهر من تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية حوالي 83 مليون جنيه مصري شاملة ضريبه القيمة المضافة.

- يتم التمويل لعدد (7) محولات من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات وخطوط وكابلات الجهد العالي بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة - الدلتا - الأسكندرية وغرب الدلتا) بموازنة العام المالي 2021/2022

- يتم التمويل لعدد (3) محولات خاصة بمحطة محولات العوينات (1) من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتلبية كل احتياجات الطاقة الكهربية بجودة عالية ومستقرة.