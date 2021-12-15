التنمية المحلية تفوز بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية

كتب- محمد نصار:



أعلنت شركة (إزري) العالمية عن فوز وزارة التنمية المحلية بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية.



وأكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه الوزارة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وسعي الحكومة بكافة وزارتها لبناء الإنسان المصري وتحقيق طفرة في قدرات العاملين بالإدارة المحلية لتحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل مبادرات التحول الرقمي والإصلاح الإداري وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات وتقوم على تنفيذه على أفضل وجه مع باقي الشركاء.

وأضاف شعراوي أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركة (ازري) الشرق الاوسط وبرنامج الأغذية العالمي WFP لتطوير بوابة جغرافية جيومكانية للوزارة على شبكه الإنترنت، حيث رشحت الشركة الوزارة للحصول على الجائزة العالمية SAG Award المقدمه سنوياً لعدد من المؤسسات والهيئات العالمية والأمريكية في مجال نظم المعلومات الجغرافية عن مشروع "البوابة الجيومكانية للوزارة والتي تم إطلاقها خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الخطوات في مجال نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة والمحافظات ، حيث تم عقد ورشه عمل مجمعة بحضور 161 من العاملين في مجال نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات في أبريل 2019 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للمناقشه على آليات تطوير منظومه المعلومات الجغرافية بالمحافظات واستغلال الخبرات المتراكمة بها لإحداث نقلة نوعية بكل محافظة في مجال عرض البيانات ودعم متخذ القرار ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية جيومكانية في كل محافظه وتجميع كل الكوادر البشرية والتكنولوجية المتوفرة في المحافظة في مجال الـ GIS فيها بهدف تمكين المحافظة من تقديم الخدمات الفنية والمعلوماتية في مجال نظم المعلومات الجغرافية واتاحة التوقيع المكاني لكافة خدمات المحافظة على خرائط ولوحات معلوماتية، لسرعة تقديم المعلومات المحدثة والدقيقة لتمكين متخذي القرار من سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات السليمة واتاحه البيانات للمواطن.

وقال اللواء محمود شعراوي إنه تم أيضاً تنفيذ عدد (16) دورة تدريبية للعاملين بوحدات نظم المعلومات الجغرافية بالمحافظات في مركز سقارة باجمالي 400 متدرب، وقيام شركة إزري الشرق الأوسط وشركة بروسيلاب بإنشاء معمل تدريب متخصص على تطبيقات ال GIS في مركز التنمية المحلية بسقارة بطاقة استعابية 25 متدربا بالإضافة إلى التعاون مع شركه إزري شمال أفريقيا في تنفيذ حوالي 70 زيارة للمحافظات بهدف تطوير وحدات نظم المعلومات الجغرافية بها والوحدة المركزيه بالوزارة وتدريب الكوادر العاملة على برامج وتطبيقات ال GIS.

وأكد شعراوي على أن الوزارة تماشياً مع التطور التكنولوجي المستمر عمدت إلى تدشين البوابة الجيومكانية لها - لتصبح بوابة إلكترونيه تضم الأنشطة والمعلومات والبيانات المكانية ذات العلاقة بخدمات المواطنين من مبادرات ومشروعات مختلفة وذلك على خرائط جغرافية والتواصل بين الوزارة والمواطنين.

وأوضح الوزير أن البوابة الجيومكانية تهدف إلي توفير تبادل المعلومات والبيانات الجغرافية وتحديثها بشكل دوري وتوفير مجموعة من المؤشرات المحلية لاستخدامها في التنمية والتطوير وتطوير طرق التحليل المكاني ودراسة السيناريوهات لتقديم الحلول، مضيفاً أن البوابة توفر أيضاً آلية تساعد في التخطيط التنموي والمساعدة في ضمان وتقييم الخدمات المحلية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الإصدار الأول للبوابة يضم عددا من المشروعات والملفات الخاصة بالوزارة والمحافظات ومنها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومنظومة المخلفات الصلبة والخطط الاستثمارية والقضية السكانية ، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال باقى الملفات الخاصة من مشروعات وخدمات خاصة بالوزارة على "البوابة الجيومكانية" وفقاً لخطة العمل التي تم وضعها في هذا الشأن.