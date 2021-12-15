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حالة الطقس.. الأرصاد تعلن مدة انخفاض الحرارة وتوقعاتها لأماكن الأمطار

01:23 م الأربعاء 15 ديسمبر 2021
حالة الطقس.. الأرصاد تعلن مدة انخفاض الحرارة وتوقعاتها لأماكن الأمطار

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة مستمرة في الانخفاض حتى نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، على كافة الأنحاء.

وأضافت غانم لمصراوي، أن درجات الحرارة تصل على القاهرة لـ18 درجة والصغرى 10 درجات خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن تراجع الحرارة نتيجة تأثرنا بسبب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت: "يوجد أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، تمتد إلى بعض مناطق من جنوب الدلتا، كما يوجد فرص أمطار على أقصى جنوب البلاد".

وأشارت إلى أنه لا يوجد فرص أمطار على القاهرة حتى شمال الصعيد.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم، ومع سقوط الأمطار التي سنشهدها وجهت بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة.

أمطار انخفاض الحرارة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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