رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر "تغير المناخ" يتناول 80 بحثا من داخل مصر وخارجها

كتب - محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أهمية المؤتمر الدولي الثالث لتغير المناخ الذي تعقده الجامعة يوم السبت المقبل بعنوان:" تغير المناخ التحديات والمواجهة" والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة علماء وزراء .

وأوضح المحرصاوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الثالث لتغير المناخ، أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة أقامت مؤتمرها العلمي الأول بعنوان" الطاقة حق ومسؤولية"، والثاني "مواردنا حياة أولادنا" وكان من المفترض أن تعقد مؤتمرها الدولي الثالث لتغير المناخ منذ عام ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك.

وقال المحرصاوي إن هذا المؤتمر يعد مقدمة للمؤتمر الدولي للأمم المتحدة cop27 لتغير المناخ الذي تستضيفه مصر في العام المقبل 2022، مشيرا إلى أنه يلقي الضوء على موضوعات متنوعة مثل تغير المناخ والاحتباس الحراري ونظم المعلومات الجغرافية والصحة والبيئة، والطاقة الحيوية وحلول قضايا المناخ واقتصاديات التكيف المناخي وغيرها.

وأشار إلى أنه تم اختيار ٨٠ بحثا من أكثر من ٢٠٠ من داخل مصر وخارجها يتناول أزمة المناخ، مؤكدا أن جامعة الأزهر تهتم بالبحث العلمي ونشر الوعي بخطورة التلوث على البيئة وتقديم حلول لقضايا المناخ.

وقال رئيس الجامعة إن المؤتمر يتضمن عديدًا من الجلسات العلمية التي تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية؛ ومن أبرزها: جلسة بعنوان: "دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية"، و"دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية"، ؛"دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030م"، ويتناول المؤتمر الدولي الثالث أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية.