محافظ القاهرة يفتتح المبنى الجديد لحي المرج بتكلفة ٢٧ مليون جنيه

الهجرة تطلق فعاليات اتكلم عربي من "إكسبو دبي : إقبال كبير من الأطفال

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المبنى الجديد لحي المرج بتكلفة بلغت ٢٧ مليون جنيه وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة على أن المبنى الجديد يضم مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين تمت إقامته بالتعاون مع وزارة التخطيط في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ جميع مراحل مشروع المركز التكنولوجي من توريد وتحديث الأجهزة والمعدات وتدريب الموظفين على الحاسب الآلي ، بالإضافة إلى تدريب الإدارات كلاً فيما يخصه على التطبيقات، وكذلك الإشراف على إدخال ملفات المواطنين وبيانات الرخص.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز التكنولوجي الذي تم افتتاحه اليوم هو المركز رقم ١٦ ضمن المراكز المطورة والمميكنة بالعاصمة، وتم الانتهاء من ٧ مراكز أخرى سيتم افتتاحها تباعًا بأحياء شبرا والشرابية وروض الفرج وشرق مدينة نصر والساحل والنزهة وعين شمس، وجار العمل على ميكنة ١٤ حيا في الشهور القادمة ، حيث يقدم كل مركز ما يقرب من (١٤٠) خدمة للمواطنين منها طلب تصالح على مخالفة البناء، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل.

وأضاف أن وزارة التخطيط تقدم الدعم الفني المستمر والمتابعة من خلال توفير فريق عمل مدرب على أعلى مستوى لحل أي مشكلات أو معوقات بشكل فوري للحفاظ على استمرارية العمل، بالإضافة إلى أن اختبار التحديثات وتشغيل التطبيقات بمركز البيانات.

وأضاف محافظ القاهرة أن مبنى الحي مقام على مسطح أرضي تبلغ مساحته ٩٤١ م٢ تشغل المباني منه ٥٧٧ م٢ ويضم ٣٣٧ موظفا، مشيرا إلى أن المبنى مؤمن بالكامل حيث إنه مراقب بالكاميرات ويوجد به شبكة إنذار حريق، واستغرق مدة تنفيذه حوالي ١٥ شهر.

ويضم المبنى دور أرضي منخفض ودور أرضي مرتفع و٤ أدوار متكررة وساحة انتظار للمواطنين حيث يوجد بالدور الأرضي غرفة العمليات ومكتب الشئون الإدارية، أما الدور الأول فيضم إدارة الإعلانات والطرق والمرافق والخزينة، ويوجد بالدور الثاني سكرتارية إدارة الإسكان والإزالات والمخالفات والتخطيط العمراني ورخص المحلات وإدارة التسكين وسكرتارية المباني وإدارة التنظيم ومدير الإسكان وقاعة اجتماعات كبرى.

أما الدور الثالث فيضم إدارة حماية الأملاك وشئون المجالس والمتابعة الإدارية ومكتب رئيس الحي وإدارة الإشغالات والتغيرات المكانية ومركز المعلومات وخدمة المواطنين، وبالنسبة للدور الرابع فيضم أرشيف الحسابات ومدير الحسابات وشئون البيئة وإدارة الرصد البيئي والمتابعة الميدانية والحسابات والمراقب المالي والشئون المالية وشرطة المرافق.

ويضم الدور الخامس العلاقات العامة وشئون العاملين والشئون القانونية والتخطيط والمتابعة والأسواق والساحات ومشروعك والاستحقاقات وسكرتير عام الحي.

شهد الافتتاح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من نواب مجلسي الشيوخ والنواب، ورئيس حي المرج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والعميد محمد حميدو هندي، مدير مشروعات تطوير وميكنة خدمات المواطنين بالمحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد مهندس أحمد فؤاد الحجاوي، مدير مشروع القاهرة، والمهندس محمد السيد بالوزارة.