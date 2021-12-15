طلب إحاطة يتهم هيئة التنمية الصناعية بعرقلة إنتاج البليت بـ"الدلتا للصلب"

كتب- نشأت علي:

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، تساءل فيه عن خطط الحكومة لإحياء الصناعة الوطنية، ممثلة في مصانع الدلتا للصلب.

وكشف خضراوي، في بيان له اليوم الأربعاء، عن معارضة وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية دعم هذه الجهود من خلال رفضها إصدار رخصة إنتاج البليت أو إضافته على سجل القيد بالسجل الصناعي للشركة، والتي تزاول إنتاجه منذ عام 1952، مطالباً رئيس مجلس النواب بإدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال لجان الصناعة والشؤون الاقتصادية والقوى العاملة، ودعوة الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.

وقال خضراوي إنه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بجهود كبيرة منذ سنوات طويلة لتطوير شركة الدلتا للصلب منذ عام 2019، لاستغلال الأصول وتطوير العمالة بتكلفة تقترب من مليار جنيه، وأسفرت عن تحقيق أرباح وصلت إلى 30 مليون جنيه في العام الماضي بعد الخسائر التي استمرت سنوات طويلة بالشركة، وتواصل جهودها لتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة في إنتاج البليت بطاقة 500 ألف طن سنويًّا؛ تحقق منها حاليًّا 250 ألف طن، بجانب مسبك متطور للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنويًّا ؛ فإن الجميع فوجئ بتعنت من هيئة التنمية الصناعية التي انتقل إليها اختصاص رخص الحديد والصهر "إنتاج البليت" عام 2018، برفض تجديد الرخصة المؤقتة لإنتاج البليت، رغم سداد رسوم تجديد الرخصة والبالغة نحو 95 ألف جنيه؛ بحجة أن هناك رخصاً دائمة، وتم سداد الرسوم عن ذلك؛ خصوصًا مع جاهزية الشركة لإنتاج البليت بالقدرة المطلوبة والحصول على الموافقات المطلوبة الخاصة بالبيئة والطاقة والحماية المدنية.

وقال خضراوي إنه في ظل وجود تعاقدات مرتبطة بجهات بالدولة؛ مثل الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للسكك الحديدية، ورغم اللجوء إلى هيئة فض المنازعات وإصدارها عددًا من التوصيات؛ منها منح شركة الدلتا للصلب رخصة التشغيل واعتمادها من مجلس الوزراء، كما أن الشركة تقدمت ‏لهيئة التنمية الصناعية للحصول على الترخيص الدائم، إلا أن هيئة التنمية الصناعية تشددت في شروط أخرى وانتهت إلى الرفض بحجة أنها سيجري عليها مزاد، وحتى الآن ورغم مرور عامين؛ فإنه لم يتم إنهاء هذه الأزمة.

وأكد النائب أن منتج البليت تحتاج إليه السوق المحلية، وهناك فجوة كبيرة في توفيره؛ حيث يتم استيراد 4 ملايين طن سنويًّا، ودولة مثل الصين تستورد 50 مليون طن سنويًّا.

وتقدم خضراوي بمجموعة من التساؤلات إلى الحكومة؛ في مقدمها ما موانع حصول شركة الدلتا للصلب على ترخيص تشغيل إنتاج البليت؟ ولماذا لا تكون هناك خصوصية للشركات الوطنية للحصول على مثل هذه التراخيص بجانب التراخيص الخاصة بالقطاع الخاص وخفض أسعار الطاقة للمنافسة في الأسواق العالمية؟

وتساءل النائب: ما مستقبل خطط التطوير التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال للشركات، وهناك وزارات وهيئات أخرى تعرقل تنفيذ هذه الخطط؟ وهل حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على حقوق العمالة المؤهلة الأهم للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مثل هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة، أم تحقيق عوائد سريعة جراء بيع الرخص من هيئة التنمية الصناعية ثم إنفاق مليارات الدولارات لاستيراد سلع يمكن إنتاجها محليًّا؟

وتابع خضراوي: لماذا لا تكون هناك رؤية جديدة بين المجلس والحكومة لبيع حصص من رأسمال شركات قطاع الأعمال العام لمستثمرين بالقطاع الخاص بعد نجاح مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الوطنية؛ مثل شركة الدلتا للصلب وغيرها من المشروعات بدلاً من انتظار توقف ماكينات الإنتاج بالمصانع الوطنية وبيع أصولها لسداد مستحقات العمال بها.

واتهم النائب هيئة التنمية الصناعية بعرقلة المشروعات الصناعية الوطنية وعدم منحها تراخيص التشغيل مثلما حدث مع شركة الدلتا للصلب؛ مطالباً الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة التي استمرت لعدة سنوات.