ينطلق السبت.. رئيس جامعة الأزهر يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي "تغير المناخ"

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كتب - محمود مصطفى:

تصوير: نادر نبيل:

كشف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر تفاصيل مؤتمر "تغير المناخ التحديات والمواجهة" الذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري، ومشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم.

وأوضح المحرصاوي في المؤتمر التحضيري الذي عقده، الأربعاء، بجامعة الأزهر، أن المؤتمر يتضمن جلسات "دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية"، و"دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية"، إضافة إلى "دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030م"، و الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى أن المؤتمر يشمل جلسات يتحدث فيها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء، والعلماء ورجال الدين وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية، على النحو التالي:

الجلسة الأولى "دور القيادات الدينية والروحية في قضايا التغيرات المناخية"، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ومن المتحدثين، الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحرى، الأنبا آرميا الأسقف العام والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، السفير نيقولاس تفنين سفير الكرسي الرسولي ( الفاتيكان، الدكتور القس أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

ولفت إلى أن الجلسة الثانية، عنوانها رؤية الدولة المصرية ووزارة البيئة لمجابهة التغيرات المناخية والاستعدادات لمؤتمر COP 27، يتحدث فيها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاقتصاد، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور محمد عفيفي القوصى الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.

وأوضح أن الجلسة الثالثة، حول دور مؤسسات المجتمع المدنى المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية، ويتحدث فيها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، رئيس مؤسسة أبو العينين الخيرية، الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء مفتى الجمهورية الأسبق، مصطفی زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية الدكتور رامی الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصرى.

وأوضح أن الخامسة دور الدول في قضايا التغيرات المناخية ( شركاء التمويل المناخي )، ومن المتحدثين: الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، جون كيرى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشئون التغير المناخي، الدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة .

وأكد أن الجلسة السابعة "دور الإعلام والشخصيات العامة والمشاهير في دعم قضايا البيئة ومواجهة التغيرات المناخية" ومن المتحدثين كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس هيئة الاستعلامات، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والفنان محمد صبحي، والفنان محمد ثروت، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والإعلامي شريف عامر.