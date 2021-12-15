"الأطباء": الخوف من المسؤولية الطبية أحد أسباب تزايد الولادة القيصرية

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إن أحد أسباب اتجاه الأطباء لاتخاذ قرار الولادة القيصرية هو تخوفهم من المسئولية الطبية الجنائية في حال حدوث مضاعفات على الأم أو الطفل نتيجة محاولة الولادة الطبيعية، ما يؤدي إلى مساءلته وتعرضه للحبس في ظل القانون الجنائي الحالي.

وأكد سالم، في كلمة اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب أمس، أن إصدار قانون المسؤولية الطبية يساعد على اتخاذ القرار السليم بمحاولة الولادة الطبيعية.

وأضاف أن طبيب الأسرة في ظل قانون التأمين الصحي الشامل سيكون له دور كبير في التوعية والإشراف على القابلات اللاتي يقمن بإجراء التوليد الطبيعي، لافتاً إلى أن وجود طبيب الأسرة في ظل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل سيساعد على تقليل عدد الولادات القيصرية.

وتابع سالم أنه تم توجيه الدعوة له من الأمانة العامة لمجلس النواب لحضور اجتماع لجنة الصحة، لإبداء الرأي أثناء مناقشة طلبات إحاطة تقدمتا بهما نائبتين، لافتاً إلى أن طلب الإحاطة الأول مقدم من النائبة الدكتورة ايناس عبد الحليم بشأن وجود ضحايا نتيجة بيزنس الولادة القيصرية في مصر، وطلب الإحاطة الآخر مقدم من النائبة الدكتورة عبلة الألفي بشأن إرتفاع معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية في مصر وفقاً لما ورد بنصي طلبي الإحاطة.

وكان الدكتور أيمن سالم، قد أعلن فى تصريحات سابقة له، أن قانون المسئولية الطبية يقلل من فرص العمل دون ترخيص، أو داخل منشأة غير مرخصة أو مؤهلة لتقديم الخدمات الطبية، مما سيدعم من تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة.