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الطقس المرتقب.. انخفاض حرارة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

05:00 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الطقس المرتقب.. انخفاض حرارة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

أمطار

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وحتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقالت إيمان لمصراوي، إن البلاد تشهد انخفاضا في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تستمر حتى يوم السبت المقبل، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 40-30% تقريبًا.

ونصحت إيمان، المواطنين بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة الحالية، بضرورة الحذر أثناء سقوط الأمطار في بعض المناطق، وارتداء الملابس الشتوية، والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، وعدم ملامسة أسلاك كهرباء أو أعمدة إنارة أو أكشاك كهرباء تجنبا لأي صعق كهربائي، وعدم ملامسة أي شئ معدني أثناء وجود الصواعق الكهربائية.

كما نصحت المواطنين أيضا، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية خاصة أثناء الليل والصباح الباكر، كونها أمر مهم جدا، مع وجود "جاكيت" منعا لنزلات البرد وخلافه، خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة".​

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة السواحل الشمالية

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