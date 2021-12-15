بعد كفرالشيخ.. قصة 4 مرات ترأس فيها السيسي اجتماع "الأعلى للجامعات" (تسلسل زمني)

كتب - أسامة علي:

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، 14 ديسمبر، المجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر الشيخ، خلال زيارته لمحافظة كفر الشيخ، وذلك للمرة الرابعة.

وسبق للرئيس عبدالفتاح السيسي ترأس المجلس الأعلى للجامعات في 3 مناسبات سابقة منذ توليه الحكم.

14 ديسمبر 2021

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021، بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر جامعة كفر الشيخ.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات تقديرًا لدورها المهم، وإيمانًا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

كما وجه الرئيس المجلس الأعلى للجامعات، بما يلي:

-تعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع.

-دعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في كل المجالات.

-تطوير الأنشطة داخل الجامعات من اجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص في مصر باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة.

وفي 29 يوليو 2018

ترأس الرئيس السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بقاعة أحمد لطفى السيد بجامعة القاهرة، قبل انطلاق فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب 2018.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على الآتي:

- أهمية دور الجامعات في بناء شخصية الشباب المصري، مشيرًا إلى دورها المحوري في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، وذلك باعتبار الجامعات ركناً أساسياً في بناء الدولة العصرية الحديثة.

- أهمية دور الجامعات في الارتقاء بمستوى طلبة الجامعات وتنمية مكارم الأخلاق لديهم باعتبار الجامعات امتداد للمدرسة والبيت المصري، فضلاً عن تشكيل الوعي عند الطلاب وغرس قيم الوطنية والانتماء، وتأهيلهم لاستكمال مسيرة العمل الوطني، وتوعية الشباب بما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات مختلفة تهدف إلى النيل من مفهوم الدولة.

- دور الأستاذ الجامعي باعتباره القدوة للطلبة والشباب وأحد العوامل الرئيسية في تنمية مواهبهم العلمية والثقافية ومساعدتهم على مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في العصر الحالي.

واستعرض الرئيس استراتيجية الدولة خلال الفترة القادمة لتنمية الإنسان المصري، مشيراً إلى أن تطوير قطاعي التعليم والصحة يحتل صدارة أولويات تلك الاستراتيجية، مؤكدًا في هذا الإطار دعم الدولة للجامعات المصرية ولمختلف المؤسسات التعليمية بمصر، في جهودها للتطوير واستخدام أفضل الأساليب والمناهج التعليمية الحديثة لما فيه صالح أبناء الشعب المصري، وضرورة الاهتمام بالبحث العلمي في ظل دوره الرئيسي في تلبية احتياجات الدولة في المرحلة القادمة، باعتباره أساس التنمية المستدامة، كما وجه بدعم الشباب المتميز والمتفوق علميًا وشباب المبتكرين والباحثين، في ظل ما يمثلونه من طاقة وذخيرة مصر في المستقبل ونواة للتقدم العلمي والبحثي.

4 أبريل 2019

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، في 4 أبريل لعام 2019، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، ورؤساء الجامعات من أعضاء المجلس، على هامش افتتاح المنتدى العالمى للتعليم العالي والبحث العلمي بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة آخر المستجدات على ساحة التعليم الجامعى فى مصر، حيث وجه الرئيس السيسى بضرورة العمل المستمر على عملية التطوير والتحديث للتعليم العالى فى مصر.

ديسمبر 2015

ترأس الرئيس السيسي المجلس الأعلى للجامعات، فى مدينة الاسماعيلية خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات أواخر عام 2015 .

وحث الرئيس خلالها، أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات بضرورة الاهتمام بالبحث العملى وتعميق دوره فى خدمة أهداف التنمية للدولة المصرية.