شقق الإسكان الاجتماعي.. آخر موعد للتظلم على الاستبعاد من قرعة "سكن لكل المصريين2"



كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من تلقى طلبات التظلمات للعملاء "غير المنطبق عليهم الشروط وفقا للفرز المبدئي" للمتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2"، يوم الأحد المقبل الموافق ١٩ ديسمبر، بعد أن تم فتح باب التقديم يوم الأحد قبل الماضي 5 ديسمبر الجاري.

ويستعرض مصراوي خطوات تقديم طلب تظلم لشقق الإسكان الاجتماعي على النحو التالي:

- يتم الدخول على رابط تقديم تظلمات شقق الإسكان الاجتماعي

- يتم إدخال الرقم القومي للمتقدم، ومعرفة نتيجة الفرز.

- إذا كان المتقدم غير منطبق للشروط عليه معرفة سبب عدم استيفائه الشروط والأوراق غير المكتملة.

- ثم يستوفي المتقدم البيانات والمستندات اللازمة للتقديم.

4- ثم يضغط على كلمة تقديم طلب تظلم

5- وبعد ذلك يدرس الصندوق التظلم ويراجع المستندات والبيانات المطلوبة.

وكان صندوق الإسكان أعلن الانتهاء من فرز كافة ملفات المتقدمين على إعلان سكن لكل المصريين (2) بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، حيث تم إجراء الفرز المبدئي لما يزيد على 36 ألف ملف وما يحتويه من مُستندات وبيانات مُسـجلة بواسطة المواطنين الحاجزين على الموقع الإلكتروني للصندوق، وذلك بهدف التحقق من مدى انطباق الشروط على المتقدمين، والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم، علماً بأن عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بلغ 19 ألفا و 433 عميلا، أما العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فبلغ عددهم 16 ألفا و 897 عميلا.



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