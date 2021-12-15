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اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

06:00 ص الأربعاء 15 ديسمبر 2021
اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة

كتب- أحمد عبدالمنعم:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 15/12/2021، الموافق 11 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

- مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:10 صباحًا

أذان الظهر 11:50 صباحاً

أذان العصر 2:38 مساءً

أذان المغرب 4:57 مساءً

أذان العشاء 6:20 مساءً


- مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:54 صباحاً

موعد أذان العصر 2:40 مساءً

موعد آذان المغرب 4:59 مساءً

موعد أذان العشاء 6:23 مساءً


- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:07 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:46 صباحاً

موعد أذان العصر 2:33 مساءً

موعد أذان المغرب 4:52 مساءً

موعد أذان العشاء 6:15 مساءً.

- مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:57 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:44 صباحاً

موعد أذان العصر 2:42 مساءً

موعد أذان المغرب 5:03 مساءً

موعد أذان العشاء 6:21 مساءً

مواقيت الصلاة القاهرة محافظات مصر أذان الفجر أذان الظهر

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