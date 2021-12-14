"الصحفيين" تعلن قيمة الاشتراك بمشروع العلاج.. واستثناء لفئتين

كتب - مينا غالي:

قال أيمن عبدالمجيد وكيل نقابة الصحفيين، إن إصلاحات لائحة مشروع العلاج التي انجزت عام 2021، تعفي "القادرين باختلاف" من رسوم الاشتراك بمشروع العلاج، سواء كان القادر عضوًا أصليًا أو أحد أفراد الأسرة ممن يحق لهم الاشتراك بمشروع العلاج، وهي الميزة التي تطبق في اشتراكات هذا العام أيضًا.

وأضاف عبدالمجيد، وإعمالًا لمبدأ التكافل فإن إصلاحات اللائحة المقرة عام 2020، جعلت قيمة اشتراك الأساتذة أعضاء جدول المعاشات 100 جنيه فقط، وقرر مجلس النقابة استثنائهم من الـ٧٠ جنيها المضافة لقيمة الاشتراك هذا العام.

وأوضح عبدالمجيد وتبلغ قيمة الاشتراك 250 جنيها للعضو، مضاف إليها 25 جنيهًا رسوم إدارية للأسرة كاملة، بما يعادل 70 قرش يوميًا، نظير سقف تغطية يصل إلى 70% نسبة تحمل من أجمالي 35 ألف جنية، وترتفع نسبة التحمل إلى 90% من سقف الاستفادة للأساتذة المقيدين في جدول المعاشات.

وبلغت نفقات المشروع هذا العام 17 مليون جنيه في ظل تزايد الطلب على خدمات المشروع الناتجه عن جائحة كورونا، ومضاعفة نسبة الاستفادة في إصلاحات اللائحة 2020، منها رفع نسبة استفادة الأمهات والآباء من 40% فقط من الحد الأقصى 18 ألف إلى 70% من الحد الأقصى 35 ألف جنيه، فيما لم تتجاوز موارد المشروع 6.4 مليون شاملة الاشتراكات وإعلانات دليل المشروع ودعم المجلس الأعلى للإعلام، بينما تمت تغطية العجز بجزء من الدعم المقدم من الدولة للنقابة.