Masrawy logo white

الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد: برودة وأمطار خلال الأيام المقبلة

11:40 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد: برودة وأمطار خلال الأيام المقبلة

الطقس

كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس غير مستقر خلال الفترة القادمة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حيث تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة في بعض الأحيان.

وأضافت الأرصاد، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة خاصة الصغري؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى علي القاهرة 10 درجة.

ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الأمطار

الخبر التالى:

طلب إحاطة بشأن تطوير "ملعب وهمي".. ورئيس "رياضة النواب": فضيحة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
822

إصابات اليوم

51

وفيات اليوم

903

متعافون اليوم

370819

إجمالي الإصابات

21155

إجمالي الوفيات

308829

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| 51 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا