الصغرى بالقاهرة 10 درجات.. الأرصاد: برودة وأمطار خلال الأيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس غير مستقر خلال الفترة القادمة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حيث تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة في بعض الأحيان.

وأضافت الأرصاد، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة خاصة الصغري؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى علي القاهرة 10 درجة.

ونصحت الأرصاد بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.