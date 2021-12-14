في سرية.. "الصحة النفسية" تكشف آلية علاج الموظفين متعاطي المخدرات

كتب - أحمد جمعة:

قالت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إنها تولي أهمية كبرى لمجال علاج الإدمان عن طريق العيادات الموجودة في ٢١ مستشفى ومركز وموزعة في ١٥ محافظة من محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك مع قرب تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات على موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه في حالة لجوء المواطنين إلى العيادات، يتم التشخيص وشرح طرق العلاج والبرنامج العلاجي، بالإضافة إلى صرف الدواء بشكل مجانى، ثم تتم المتابعة عن طريق متخصصين فى المجال فى مواعيد محددة، يقوم فيها المريض بزيارة العيادة بشكل منتظم، أو يتم حجزه إذا لزم الأمر تبعا لحالته وشدة الأعراض الإدمانية.

وشددت على أن الحجز يتم بشكل اختياري "غير إجباري" وفى سرية تامة.

وأشارت إلى أن أمانة الصحة النفسية قامت خلال السنوات الماضية بعدد من حملات الكشف عن التعاطي بين المواطنين، حيث بدأت بعدد محدود يشمل ٦٠٠ حملة عام ٢٠١٤، واستهدفت 18 ألف مواطن، ثم تجاوزت الأعداد ٣٠٠٠ حملة في عام ٢٠٢١ -الذي لم ينته بعد- تم من خلالها فحص أكثر من ١٧٧ ألفًا من المواطنين.

واستهدفت الحملات كمائن المرور والجهات الإدارية بإجراءات التحاليل الكاشفة عن المخدرات.

وأشارت الأمانة إلى أن الأمر المثير للانتباه أن معدل تردد مرضى الإدمان على العيادات الخارجية التابعة للأمانة العامة خلال ٢٠٢١ كان 90 ألف حالة تردد و26 ألف حالة جديدة.